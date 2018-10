Il Secolo XIX: "Una scommessa per i miei figli". Cassano in campo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX dedica spazio alla nuova vita calcistica di Antonio Cassano. Ieri l'attaccante pugliese è sceso in campo per il primo allenamento con la Virtus Entella, formazione di Serie C. "Una scommessa fatta per i miei figli" è il titolo scelto dal quotidiano ligure preso dalle parole dello stesso FantAntonio in conferenza stampa. "Conto di tornare in condizione in 3-4 settimane - ha detto -. Serie B o C? Nel caso ne parleremo".