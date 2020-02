"Ramirez da sogno e Quagliarella. Una super Samp ribalta il Toro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. I blucerchiati di Claudio Ranieri hanno superato in rimonta il Torino per 3-1. Alla rete iniziale di Verdi ha risposto una doppietta di Ramirez e il gol finale su rigore di Quagliarella.