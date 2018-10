Il Secolo XIX verso Juve-Genoa: "Juric la gioca alla brasiliana"

L'apertura della sezione sportiva de Il Secolo XIX non può che essere dedicata al match delle 18 tra Juventus e Genoa allo Stadium. "Una chance c'è", ha detto Ivan Juric in conferenza stampa nella giornata di ieri. "E la gioca alla brasiliana", aggiunge il quotidiano nel titolo, sottolineando come il centrocampo sia completamente verdeoro con Romulo, Sandro e Bessa.