Il Secolo XIX: "Vialli e quel bacio al pallone diventato un nuovo simbolo azzurro"

Gianluca Vialli è balzato agli onori della cronaca per un bacio rubato alla palla usata dall'Italia nel corso della vittoria per 2-0 contro la Polonia. Non certo un modo per prendersi la scena, ma bensì un gesto spontaneo, frettoloso, furtivo, di chi non bada alla telecamera mentre svolge il proprio compito. Il momento più bello di una vittoria già bella per come è stata raggiunta in campo. Visti i 6 milioni e passa di telespettatori che hanno seguito il match in tv, non saranno stati pochi i tifosi che hanno sentito inumidirsi il ciglio. Vialli come simbolo di un nuovo percorso azzurro, che non è fatto solo di vittorie, ma anche di emozioni. A riportarlo è Il Secolo XIX.