Il Secolo XIX, Vieira: "Devo iniziare a far gol per mia madre"

Sulle pagine del Il Secolo XIX è possibile leggere una lunga intervista al centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira. Ecco i passaggi e le risposte più rilevanti della chiacchierata : "Mamma, che giocava a calcio, dopo ogni partita mi dice che lei segnava e io non lo faccio mai. Peccato non ci siano video. Devo iniziare a far gol per mia madre e per la Nazionale inglese. Ho l'età per giocare nell'Under 21 ma sogno la Nazionale maggiore. Qualche gol mi metterebbe più in evidenza".