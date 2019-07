Il Tempo annuncia: "De Rossi ha deciso: scarpini al chiodo"

Daniele De Rossi avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo. A riportarlo è Il Tempo in prima pagina, specificando che poi per lui ci sarà una carriera da allenatore. "De Rossi ha deciso: scarpini al chiodo", è il titolo presente in taglio basso sul quotidiano. Dopo l'addio alla Roma, il centrocampista classe '83 ha deciso di smettere. In barba a tutto ciò che si diceva negli ultimi giorni circa un futuro alla Fiorentina o alla Sampdoria.