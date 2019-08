Il Tempo carica Roma e Lazio: "Con l'obiettivo Champions"

Comincia oggi il campionato delle romane. Roma e Lazio, due squadre chiamate a lottare per l'Europa, due formazioni che riprovano l'assalto a quella che conta dopo non essere riusciti a centrarla nella scorsa stagione. "Roma e Lazio con l'obiettivo Champions", è il titolo del quotidiano Il Tempo, che in prima pagina parla anche di calcio. Intanto ieri sono scese in campo Juventus e Napoli, vittoriose rispettivamente con Parma e Fiorentina. Ed è già testa a testa.