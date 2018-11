Il Tempo critico: "Rigore negato, ma la Roma non si può vedere"

Di Francesco nel post-partita era a dir poco arrabbiato, e non potrebbe essere altrimenti dopo il k.o. sul campo dell'Udinese ma soprattutto l'atteggiamento della sua Roma. "Rigore negato, ma la Roma non si può vedere", titola quasi a tutta pagina l'edizione odierna de Il Tempo, che parla anche dello zampino della VAR in questa sconfitta, evidenziando però soprattutto i demeriti di Dzeko e compagni.