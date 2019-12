Il Tempo: "Cuore e cerotti: la Roma non molla"

Il Tempo dedica un titolo alla Roma nella sua prima pagina odierna. "Cuore e cerotti: la Roma non molla" scrive il quotidiano, parlando dello 0-0 tra Inter e Roma a San Siro. I giallorossi perdono altri pezzi per strada (Pau Lopez e Santon) ma strappano un buon punto contro la capolista, che in questa stagione ha perso solo contro la Juventus. "Contro di loro c'era bisogno di coraggio, abbiamo fatto una buona gara. Era importante tenere la palla e noi abbiamo sempre provato a giocare, abbiamo sbagliato solo le ultime decisioni" le parole di Fonseca dopo la gara.