Il Tempo: "Dopo Ronaldo pure Higuain fugge dall'Italia"

"Dopo Ronaldo pure Higuain fugge dall'Italia". Questo il titolo in prima pagina su Il Tempo in edicola questa mattina in riferimento alla fuga di Gonzalo Higuain che nella giornata di ieri con un volo privato è tornato in Argentina dalla sua famiglia. Non è il solo, perché anche Ronaldo, Khedira e Pjanic, dopo aver eseguito il tampone e essere risultati negativi, sono tornati dalle proprie famiglie in patria.