Il Tempo: "Dzeko rimane alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dzeko rimane alla Roma" titola Il Tempo oggi in edicola. "Dopo un'estate tormentata l'attaccante rinnova fino al 2022: "Ho sentito l'affetto di tutti, sono felice di restare a casa mia". Nel taglio basso: "Test ad Arezzo per Fonseca. Veretout migliora ma non c'è".