Il Tempo e il Decreto Crescita: "Conte alla Roma risparmia in tasse"

L'approvazione del Decreto Crescita potrebbe portare con sé delle novità importanti anche per il calcio. Molto interessata la Roma che - non è un mistero - per la sua panchina sogna Antonio Conte e adesso ha un'arma in più proprio nella nuova normativa. Il Tempo in prima pagina analizza la situazione, riporta che per lui ci sarebbero tre milioni in più e titola: "Conte alla Roma risparmia in tasse".