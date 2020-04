Il Tempo: "Il calcio tornerà in campo il 18 maggio, sport individuali il 4"

"Il calcio tornerà in campo il 18 maggio, sport individuali il 4". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina de Il Tempo dove viene ribadito come il premier Conte ieri sera abbia dato il via libera settimana prossima alle attività sportive. Ma il calcio dovrà ancora aspettare. E la ripresa del campionato è ancora in dubbio.