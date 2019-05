Il Tempo: "Il caso De Rossi fa a pezzi la Roma"

Nella prima pagina de Il Tempo c'è spazio anche per il calcio. Vengono analizzate le situazioni delle due romane: "Il caso De Rossi fa a pezzi la Roma", titolo emblematico per quanto riguarda il momento dei giallorossi. Il capitano contro Pallotta: "Prima mi caccia, poi mi propone il contratto a gettone", con Ranieri che si schiera dalla parte del calciatore.

Lazio in festa, Inzaghi in bilico - Per una Roma che ha i suoi problemi, dall'altra parte c'è la Lazio che festeggia per la vittoria della Coppa Italia. Anche i biancocelesti, tuttavia, hanno i loro pensieri. Simone Inzaghi, infatti, non è certo della conferma al 100%: la sua posizione è in bilico e potrebbe anche decidere di lasciare i capitolini.