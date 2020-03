Il Tempo in prima pagina: "Italia a porte chiuse"

vedi letture

"Italia a porte chiuse". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de Il Tempo in edicola questa mattina in riferimento al fatto che il governo si sia affidato ad un Comitato tecnico scientifico per prendere la decisione migliore. Questo Comitato ha suggerito la chiusura degli stadi per almeno un mese: "Conte adesso fa la cosa giusta. Il governo prepara lo stop alle manifestazioni per un mese. Chi ha anche un po' di febbre deve rimanere in casa. No abbracci e strette di mano. Giro di vite anche sullo sport. Il campionato di calcio dovrà giocare senza tifosi".