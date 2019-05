"La Lazio ritrova punti e fiducia". E' così che Il Tempo titola in prima pagina, chiaramente riferendosi all'anticipo di ieri con il colpo biancoceleste alla Sardegna Arena. Grazie al successo per 2-1 sul Cagliari, il sodalizio di Inzaghi ha riaperto i giochi per l'Europa League e dato una boccata d'ossigeno prima della finale di Coppa Italia prevista per mercoledì prossimo.