"Roma a valanga verso la Champions". Dopo il successo ottenuto contro il Cagliari, Il Tempo titola così in prima pagina per celebrare il 3-0 giallorosso e il quarto posto conquistato ai danni del Milan, che scenderà in campo oggi col Torino. Una delle reti porta, tra le altre cose, la firma di Pastore: "Si risveglia pure Pastore", sottolinea insperatamente il quotidiano romano.