Il Tempo: "La Figc chiederà alla Uefa di spostare i prossimi Europei"

"La Figc chiederà alla Uefa di spostare i prossimi Europei". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso su Il Tempo in riferimento al probabile, ma ormai quasi certo, slittamento di Euro 2020. Domani il vertice in cui si prenderanno tutte le decisioni in merito, ma l'obiettivio è quello di concludere i campionati e le coppe europee spostando a dicembre o al prossimo anno gli Europei.