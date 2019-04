Il Tempo: "La Lazio si suicida. Sconfitta in casa dal Chievo già in B"

"La Lazio si suicida. Sconfitta in casa dal Chievo già in B". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Tempo, che in prima pagina dedica spazio al crollo clamoroso della squadra di Inzaghi all'Olimpico contro il già retrocesso Chievo Verona. L'1-2 finale - sottolinea il quotidiano - fa infuriare i tifosi.