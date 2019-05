Il Tempo: "La Roma leva il pallone a De Rossi"

© foto di stefano tedeschi

Taglio alto de Il Tempo riservato alla situazione di Daniele De Rossi, con titolo: "La Roma leva il pallone a De Rossi". Chiaro il riferimento alla volontà del giocatore, espressa anche in conferenza stampa, che vuole continuare a sentirsi giocatore e a causa del mancato rinnovo con la Roma dovrà cercare una nuova avventura, probabilmente all'estero. "Dieci mesi senza chiamarmi, avevo capito", queste le parole del capitano giallorosso, che domenica 26 contro il Parma vivrà la sua ultima gara in maglia giallorossa. Sale la rabbia dei tifosi, che dopo Francesco Totti perdono un'altra bandiera per volere della proprietà americana.