Il Tempo: "Lazio a caccia della coppa salva-stagione"

© foto di stefano tedeschi

Spazio alla finale di Coppa Italia sulla prima pagina de Il Tempo, che titola così: "Lazio a caccia della coppa salva-stagione". Nel caso in cui la formazione di Simone Inzaghi dovesse riuscire ad imporsi porterebbe a casa la settima Coppa Italia e si garantirebbe l'accesso alla prossima Europa League. Se dovessero invece uscire sconfitti dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre alla delusione per il trofeo sfumato, i biancocelesti dovrebbero rincorrere il Torino, distante due punti, per l'ultimo posto europeo. Una vera e propria sfida per salvare la stagione.