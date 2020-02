vedi letture

Il Tempo: "Lazio da scudetto, stende l'Inter e punta la Juve"

"Lazio da scudetto, stende l'Inter e punta la Juve". Si apre così l'edizione odierna de Il Tempo in edicola questa mattina in riferimento alla vittoria dei biancocelesti contro i nerazzurri per 2-1 in rimonta. Al gol di Young hanno risposto Immobile su rigore e infine Milinkovic. La Lazio ora è a -1 dalla Juve con l'Inter che scivola al terzo posto a -3 dai bianconeri, solitari in testa alla classifica.