© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Lazio, è già febbre da finale" titola Il Tempo all'interno delle proprie pagine sportive: "Coppa Italia, il 15 maggio l'attesa sfida contro l'Atalanta. Da lunedì biglietti in vendita. È sempre polemica col Milan per il razzismo: rischio curva chiusa la prossima in casa".