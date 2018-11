Il Tempo protesta: "Roma derubata, rigore inventato alla Viola"

Il Tempo non ci sta dopo l'1-1 tra Fiorentina e Roma di ieri pomeriggio e in prima pagina scrive: "Roma derubata. La Fiorentina strappa il pari", si legge di spalla. Il riferimento è all'episodio del rigore in favore dei viola per il contatto dubbio - per il quotidiano inventato - tra Simeone e Olsen: "Rigore inventato alla Viola".