"Roma a metà: il ds c'è, l'allenatore no. Fatta per Petrachi in giallorosso. Ma sul mister è ancora buio fitto". Questo il titolo de Il Tempo, nella parte bassa della prima pagina, relativo al futuro del club capitolino. Scelta la nuova figura dirigenziale che guiderà la Roma nella prossima stagione, resta da decidere chi sarà la guida in panchina.