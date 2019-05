Titolo goliardico per Il Tempo, il quale riflette sulle ultime prove in campionato di Roma e Lazio, ponendo l'attenzione sulle prestazioni delle rispettive retroguardie. "Roma e Lazio in due non fanno una difesa" è il titolo eloquente del quotidiano, in particolare per quanto riguarda i biancocelesti, sorpresi in casa dall'Atalanta (1-3). Il momento difficile delle due romane va dunque letto a partire dalle difficoltà dei pacchetti arretrati.