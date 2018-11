Il Tempo: "Roma in crisi. E la colpa è made in USA"

Spazio alla Roma sulla prima pagina de Il Tempo in edicola quest'oggi. "Roma in crisi. E la colpa è made in USA" titola il quotidiano che parla, al contempo, di "troppo business e poco cuore". Sempre parlando delle difficoltà giallorosse sulla prima del foglio capitolino si legge anche: "Il tiro a Pallotta oramai è un tic post-sconfitta".