Dopo le papere della scorsa settimana contro il Genoa, Robin Olsen s'è riscattato ieri sera contro la Juventus, anche se la Roma alla fine s'è arresa alla potenza della prima della classe. "Ai giallorossi non basta Olsen, vince la Juve. La Roma è nona", titola in prima pagina Il Tempo, che in taglio alto si dedica al calcio.