Il Tempo sul derby: "Roma e Lazio all'esame di settembre"

Alle 15 c'è il derby, a Roma non si parla d'altro. Perché - si sa - è la partita dell'anno per tanti tifosi e forse quest'anno vale qualcosa in più per le due squadre. "Roma e Lazio all'esame di settembre", è il titolo scelto da Il Tempo per questo derby quasi dell'ora di pranzo. Sia Roma che Lazio avranno qualcosa da dimostrare.