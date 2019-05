Il Tempo sulla finale di Coppa Italia: "Festa Lazio"

© foto di Mattia Verdorale

"Festa Lazio". Questo il titolo in prima pagina de Il Tempo sulla finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti: "Atalanta ko in finale all'Olimpico (2-0). Inzaghi & Co. alzano la settima Coppa Italia".

Scontri prima della partita - Sempre in prima pagina spazio a ciò che è accaduto nel pre gara: "Guerrigilia urbana, auto in fiammo e due vigili feriti. Cinque tifosi biancocelesti in manette".