L'edizione odierna de Il Tempo celebra l'importante vittoria della Lazio in chiave Champions League, contro la Sampdoria. Sottolineando la grande prestazione dell'attaccante bianco-celeste Felipe Caicedo: "Ciro a secco? Ci pensa Caicedo: Lazio ok". Aggiungendo anche le parole dell'attaccante ecuadoriano: "Faccio i gol che voi italiani non volete più fare".