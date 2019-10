"Rinnovo in vista anche per i tre tenori": questo il titolo della sezione sportiva de Il Tempo dedicato alla Lazio. Dopo il prolungamento di Felipe Caicedo, è tempo di rinnovo anche per i tre tenori Correa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tutto fatto per il rinnovo del Tucu, ok anche i prolungamenti dello spagnolo e del serbo. Anche Parolo vuole rinnovare.