Il Tempo sulla Nazionale femminile: "In zona Cesarina"

© foto di WilMan

Una foto della Nazionale femminile che festeggia e un gioco di parole, per riassumere la grande giornata di ieri: "In zona Cesarina", è il titolo che Il Tempo utilizza nella prima pagina odierna per descrivere la vittoria delle azzurre, spiegata dal quotidiano così: "Trionfo rosa all'ultimo minuto. Italia femminile in paradiso. All'esordio mondiale battute le favorite australiane con un gol al 95'".