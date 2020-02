vedi letture

Il Tempo sulla Roma: "È 4-0: quarto posto più vicino"

"E' 4-0: quarto posto più vicino". Questo il titolo che Il Tempo dedica alla vittoria della Roma in casa col Lecce in prima pagina in taglio laterale: "I giallorossi rialzano la testa e calano il poker al Lecce. Via alla euro-rincorsa".