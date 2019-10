Problemi per la Roma e per Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo giallorosso è finito sotto la lente d'ingrandimento della FIGC per il 'caso Dzeko'. Il dirigente è accusato di aver iniziato a lavorare per la Roma quando ancora era sotto contratto con il Torino. "Tegola sulla Roma, Petrachi rischia la squalifica" scrive Il Tempo in edicola oggi. Un capitolo che sembrava chiuso e che invece diventa un caso di giustizia sportiva: la Procura Federale ha aperto un'indagine su segnalazione della presidenza FIGC.