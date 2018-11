Il Tempo titola: "La Roma di Coppa è un carro armato"

Le polemiche susseguenti alla due giorni di Champions ed agli abomini arbitrali che l’hanno contraddistinta, alimentano un dibattito che la risposta sembra averla forte e chiara all’interno della sua stessa domanda. Perchè in Champions non c’è il Var? Il disastro dell’Etihad impacchettato...

Le pagelle del CSKA - Rosso decisivo per Magnusson, Oblyakov incanta

Chelsea, Sarri: "Hazard domani giocherà. Morata a Londra per riposarsi"

Benzema supera Henry in Europa: 60 gol tra Champions e Supercoppa

Eintracht, Hutter: "Domani il primo match point, non sbagliamolo"

Eintracht, Gelson Fernandes: "Apollon forte in casa, vogliamo vincere"

Siviglia, Machin: "Superiori all'Akhisar, ma servirà mostrarlo in campo"

Arsenal, Mustafi: "Torreira un lavoratore, sono felice per il suo avvio"

Le pagelle dell'AEK - Barkas limita i danni, l'attacco non si vede

Bayern, Kovac: "Vittoria meritata, non abbiamo concesso nulla"

Le pagelle dell'Ajax - Ziyech-Tadic per un punto d'oro. Onana, che errore

Champions, Vinicuis come Casillas: è il 3° più giovane a esordire col Real

AEK, Ouzounidis: "Non abbiamo giocato solo in difesa, sono sodisfatto"

Ajax, Ten Hag: "Non puoi permetterti errori come quello di Onana"

Rimonta in extremis. United, è la prima volta dopo la finale del '99

Zenit, rosso Paredes per la Libertadores. Semak: "L'ho autorizzato io"

Spazio alle due squadre romane sulla prima pagina de Il Tempo : "La Roma di coppa è un carro armato. Ottavi ad un passo. Lazio, test Marsiglia per passare il turno", si legge.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy