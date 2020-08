Il Tempo titola: "Lazio ko, ma Ciro da record. La 'Roma 2' batte la Juve"

Una romana sorride, l'altra no, almeno per il risultato. Si chiude il campionato delle due squadre della capitale, sulle quali si sofferma l'edizione odierna de Il Tempo in prima pagina. "Lazio ko ma Ciro da record", si legge in merito al record di Immobile che raggiunge quota 36 reti in campionato. "La 'Roma 2' batte la Juve", il lancio in riferimento al 3-1 giallorosso con la Juventus.