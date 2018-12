Il Tempo titola: "Nicchi ferma Rocchi e Fabbri"

"Nicchi ferma Rocchi e Fabbri". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Tempo, che in prima pagina dedica spazio agli strascichi della gara tra Roma-Inter derivanti dalle polemiche arbitrali. I due arbitri - si legge - sono stati puniti per l'errore "inconcepibile" del mancato rigore assegnato per l'atterramento di Zaniolo.