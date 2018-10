Il Tempo va oltre il CSKA: "La verità sulla Roma a nervi tesi"

© foto di Lazzerini

"La verità sulla Roma a nervi tesi", titola stamani il quotidiano Il Tempo per parlare dei giallorossi. Nel pezzo si legge di come, al netto della gara di questa sera in Champions col CSKA, in casa Roma ci sia un clima piuttosto teso: dopo la sconfitta con la SPAL Di Francesco pare infuriato con Under, Luca Pellegrini e Zaniolo, soprattutto perché i tre si sono presentati in ritardo alla riunione tecnica. E intanto Baldini ha ribadito il proprio addio a Pallotta direttamente a Boston.