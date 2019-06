"Allegri fermo un anno per curare gli affetti". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna de Il Tirreno a proposito dell'ormai ex allenatore della Juventus. Massimiliano Allegri, infatti, secondo il quotidiano, ha deciso di restare un anno fermo e lontano dal calcio per curare gli affetti, i figli, la nuova casa di Livorno e la compagna Ambra Angiolini.