© foto di Luca Bargellini

Notte di festa per il Livorno quella di ieri. Al Picchi la formazione di Roberto Breda supera con un secco 2-0 il Benevento terzo in classifica, mettendo a referto la terza vittoria nelle ultime cinque giornate. Al risultato del match dedica ampio spazio Il Tirreno sulla sua prima pagina di oggi. "Uno-due in 11' nel primo tempo. Amaranto superstar, col Benevento tornano a vincere" è il titolo scelto dal quotidiano toscano.