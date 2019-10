Il Tirreno apre con l'Italia: "Sette perle per Mancini, azzurri qualificati"

© foto di Rosa Doro

"Sette perle in fila per Mancini, gli Azzurri battono la Grecia e si qualificano per gli Europei", questo il titolo scelto da Il Tirreno che dà ampio risalto all'Italia sulla sua prima pagina odierna. Nel trafiletto di sotto invece si legge: "Un rigore di Jorginho, per un fallo di mano di Bouchalakis su tiro di Insigne, poi un rete di Bernardeschi: l'Italia di Mancini batte una Grecia coriacea e chiusa in difesa (2-0). La settima vittoria consecutiva nel girone vale la qualificazione agli Europei del 2020 con 3 gare d'anticipo".