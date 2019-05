Il Tirreno apre con Pisa-Carrarese: “In 9mila per inseguire il sogno B”

“In novemila stasera all’Arena per inseguire il sogno Serie B”. È questa l’apertura del quotidiano toscano Il Tirreno in vista della gara dei play off di Serie C fra Pisa e Carrarese in programma questa sera. “Al Pisa basta un pari con la Carrarese per passare il turno dei play off e avvicinarsi alla finale. Entusiasmo in città, - si legge ancora nel sottotitolo - i piani tattici degli allenatori D’Angelo e Baldini”.

All’interno l’analisi della gara: “La qualità e l’organizzazione del Pisa contro l’imprevedibilità e l’astuzia della Carrarese. Questa sera alle 20,30 le luci dell’Arena Garibaldi si accendono su quello che probabilmente è l’incontro più equilibrato di questo primo turno della fase nazionale dei playoff, come confermato dal 2-2 di tre giorni fa allo stadio dei Marmi. Grandissima l’attesa in città per questa partita che vale l’accesso tra le migliori otto delle C. Che significa continuare la corsa ai due posti che valgono il salto di categoria. L’Arena va verso il tutto esaurito (capienza 9. 500 posti) con oltre mille tifosi provenienti da Carrara. Al Pisa basta il pari (con qualsiasi punteggio) nei novanta minuti, ma è assolutamente vietato fare calcoli".