Il Tirreno: "Commisso show con la sciarpa viola".

© foto di Giulio Falciai

"Commisso show con la sciarpa viola". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna de Il Tirreno a proposito di Rocco Commisso. Il nuovo proprietario della Fiorentina, infatti, ieri ha ufficializzato l'acquisto, nel pomeriggio si è spostato nel capoluogo toscano dove è stato osannato dai tifosi viola. "Io ho un motto. Non prometto niente che non posso mantenere. Non dirò bugie", queste le dichiarazioni del magnate calabro statunitense.