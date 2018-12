© foto di Ospite

Il Tirreno di questa mattina apre in prima pagina dedicando ampio spazio ai problemi della squadra di Iachini: "Gli errori difensivi frenano l'Empoli". E' proprio la retroguardia il vero tallone d'Achille dei toscani, che devono cambiare passo in fase arretrata per continuare a lottare per restare in A.