© foto di Daniel Uccellierii

"L'Empoli a un passo dal baratro", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Tirreno dopo il ko dei toscani nello scontro diretto per la salvezza con il Bologna. Pajac illude gli azzurri, poi la rimonta rossoblù con Soriano, Orsolini e Sansone. 3-1 per il Bologna e serie B ad un passo per l'Empoli.