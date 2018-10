Il Tirreno: "Empoli, Presidente tra gioia e amarezza"

"Empoli, il Presidente fra gioia e amarezza". Spazio alle reazioni del giorno dopo su Il Tirreno: l'Empoli, sabato, ha perso contro la Juventus con la firma di Cristiano Ronaldo e in casa azzurra matura la consapevolezza di avere il valore giusto per salvarsi anche se c'è amarezza, appunto, per come è finita la gara del Castellani contro CR7 & co.