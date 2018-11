Il Tirreno esalta gli azzurri: "Sorride un Empoli senza fine"

© foto di Ospite

Il Tirreno di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria degli azzurri contro l'Atalanta per 3-2 in rimonta titolando: "Sorride un Empoli senza fine". Sotto di due reti contro la Dea, rialza la testa e nel recupero ribalta clamorosamente il match. Seconda vittoria consecutiva con Iachini in panchina.