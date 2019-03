© foto di Maurizio Di Ciuccio/Image Sport

La nebulosa situazione societaria della Lucchese trova ampio spazio nell'edizione odierna de Il Tirreno che titola: "Ghirelli passa la palla alla Figc per l’esclusione della Lucchese. Dopo il mancato pagamento della multa da 350mila euro il presidente della C invia gli atti a Gravina per dare seguito all’articolo 8 del codice di giustizia sportiva". Intanto 'lo sponsor': "Devitalia contribuisce in modo fondamentale all’apertura dello stadio". Nel pezzo si evidenzia anche: "Tra l’altro, in queste ultime ore, c’è da registrare un avvicinamento tra Pietro Belardelli e il socio in affari Moriconi".