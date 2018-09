Il Tirreno in prima pagina: "Empoli, Caputo riacciuffa il Milan"

Torino, per Falque parte del lavoro odierno con i compagni

Sottoscritto accordo fra LND, Lega Pro, AIA e AIAC per le elezioni FIGC

Genoa, Favilli in gol nell'amichevole con la Primavera

Juve, recupero in palestra e piscina per chi ha giocato ieri

Milan, Calabria vince ballottaggio con Abate: stasera in campo dal 1'

Bologna, differenziato per Palacio. Terapie per Helander e Donsah

Lazio, lavoro di scarico per i calciatori scesi in campo ieri

Inter, seduta in vista della gara contro il Cagliari

Napoli, prima seduta in vista della Juve: scarico per chi ha giocato ieri

Samp, scarico per parte del gruppo. Lavoro atletico e tecnico per Caprari

SPAL segna, ma l’arbitro non convalida: col Sassuolo ancora sullo 0-0

Cagliari, out Lykogiannis: lesione del gemello mediale sinistro

SPAL, Kurtic ko: infortunio per l’ex Palermo

Totti: "Io presidente della Roma? Perché no..."

Chievo, ripresa la preparazione per la gara contro il Torino

Oggi in TV, gli anticipi di Serie B, Ligue 1, Liga e Bundesliga

In 45mila a derby Roma, piano sicurezza

"Empoli, Caputo riacciuffa il Milan". Questo il titolo in prima pagina de Il Tirreno di questa mattina. 1-1 al Castellani con il bomber che pareggia nel secondo tempo su rigore l'autogol di Capezzi su tiro di Biglia.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy